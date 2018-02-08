В Дагестане после ареста руководства республики проходят обыски почти во всех министерствах. Чиновникам запретили выезд за границу

CA-NEWS (CA) - На третий день после задержания руководства правительства Дагестана глава республики Владимир Васильев представил парламенту кандидатуру нового премьер-министра, а федеральные силовики продолжили работу по «декриминализации» республики.

В среду, 7 февраля, прибывшие в республику члены межведомственной комиссии под руководством заместителя генпрокурора Ивана Сыдорука вместе с сотрудниками центральных аппаратов федеральных силовых ведомств провели проверки и выемку документов в нескольких ведомствах Дагестана: Министерстве образования, Министерстве финансов и Министерстве здравоохранения республики, сообщили источники РБК в правительстве республики. Работала команда силовиков из Москвы, добавил другой источник, близкий к правительству республики. В приемной первого заместителя министра финансов Дагестана Али Исламова подтвердили, что в министерстве прошла проверка. «В министерствах, которые были связаны с распределением финансирования в рамках федеральных целевых программ, ожидают арестов», — сообщил источник в правительстве республики. ​​

Кроме того, днем 7 февраля силовики пришли с проверкой в здание главного управления Федеральной службы судебных приставов Дагестана. За неделю до этого в ФССП республики проходила прокурорская проверка, сообщил источник в правительстве республики. Прокуроры выявили в работе дагестанских судебных приставов нарушения федеральных законов, которые повлекли за собой нарушения прав граждан, а также «интересов общества и государства».

За день до этого, во вторник, в дежурную часть МВД по Дагестану поступило заявление о том, что начальник управления образования Махачкалы оформил на работу так называемые мертвые души, рассказал источник в полиции. «Сотрудники управления образования числились в штатной ведомости, а заработную плату за них получали руководители», — отметил собеседник.

Риски дестабилизации

Источник в администрации главы республики отметил, что в ведомствах прошли проверки, а не обыски, и министерства Дагестана работают в штатном режиме. По его словам, федеральные ​силовики продолжат работать в Дагестане до 15 февраля, но на работе ведомств республики это не отразится и ситуация находится под контролем главы Дагестана Владимира Васильева.

Ранее источники «Интерфакса» сообщили о полной замене личного состава на постах ДПС республики на сводные группы Росгвардии из других регионов, однако в МВД эту информацию опровергли. В Дагестане с 2012 года распространена практика работы сотрудников ДПС, прикомандированных в республику из российских регионов.

В регионе не усиливают меры безопасности и не ожидают каких-либо протестных акций, поскольку «аналитики фиксируют положительное отношение жителей республики к политике Васильева», сообщил собеседник в полиции. В то же время источник в МВД рассказал о попытках раскачать антиправительственные настроения в связи с назначением министра экономики Татарстана Артема Здунова председателем правительства Дагестана во вторник, 6 февраля. Представители некоторых диаспор получили письма, в которых говорится, что «Дагестан опозорен приходом варяга», подтвердил член Общественной наблюдательной комиссии республики Шамиль Хадулаев. «Такие же письма появились в социальных сетях», — добавил он. «Народ поддерживает антикоррупционную операцию, но назначение варягов многие считают перебором», — сказал близкий к правительству региона источник.

Собеседник РБК в правительстве республики сообщил, что на днях будет сформирован его новый состав и «варягов в нем не будет». «Васильев в кулуарах говорил, что работать будем с местными», — рассказал источник. Новым министром экономики уже стал местный чиновник — глава республиканского МФЦ Осман Хасбулатов. Анатолий Карибов, занимавший должность первого вице-премьера Дагестана до отставки правительства, был вновь назначен на этот пост.

Граница на замке

Масштабные антикоррупционные проверки вызвали «панику и дрожь» в руководстве республиканских ведомств, сказал близкий к правительству источник. Некоторые чиновники — в основном это касается тех ведомств, которые получали большое бюджетное финансирование, — настроены покинуть республику, сообщил другой собеседник, близкий к правительству. Некоторые чиновники планировали уехать в Ставрополье или перебраться в Азербайджан, но министрам правительства запретили пока выезжать за пределы региона, отметил источник.

Президент России Владимир Путин 3 октября 2017 года отправил в отставку главу Дагестана Рамазана Абдулатипова и назначил исполняющим обязанности главы республики лидера фракции «Единой России» в Госдуме Владимира Васильева. 6 октября новый руководитель издал распоряжение о том, что «до формирования нового кабинета министров все члены правительства будут исполнять свои обязанности».

«Теперь мы все понимаем, что это было сделано, для того чтобы члены правительства не разбежались из республики», — рассказал источник, близкий к региональным властям. Без ведома руководителя региона члены правительства не вправе уезжать из Дагестана, подтвердил он. «Чиновники, которые стали фигурантами уголовных дел, покинуть Россию не смогут, даже если уже ушли в отставку», — сказал источник.