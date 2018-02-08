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  9 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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ЦБ РФ к концу года представит предложения по единому платежному пространству в ЕАЭС

CA-NEWS (CA) - Банк России к концу 2018 года разработает предложения по формированию единого платежного пространства в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на подготовленные ЦБ "Основных направлениях развития финансовых технологий на 2018-2020 годы".

"Говоря о едином платежном пространстве в рамках ЕАЭС, мы предполагаем, что его развивать возможно на базе технологии распределенных реестров или новых процессинговых технологий для всех стран ЕАЭС. При этом мы хотим быть уверены, что каждая страна, используя эти решения, будет четко понимать, каким образом оно работает и будет прозрачно для всех участников", - сообщила журналистам первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова.

В документе указано, что планы регулятора также включают создание единой для стран - участниц союза системы передачи финансовых сообщений и интеграцию платежных систем по карточным операциям.

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