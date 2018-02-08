В Астане за мошенничество и занятие незаконной предпринимательской деятельностью осуждены 37 руководителей стройкомпаний

CA-NEWS (KZ) - В Астане по фактам мошенничества и занятия незаконной предпринимательской деятельностью в сфере жилищного строительства было возбуждено 31 уголовное дело в отношении руководителей строительных компаний.

Как сообщает 8 февраля пресс-служба акимата столицы, проблемные вопросы отдельных застройщиков находятся на контроле межведомственной комиссии по вопросам долевого участия в жилищном строительстве при столичном акимате во взаимодействии с органами прокуратуры, правоохранительными органами и другими государственными органами.

Члены МВК оказывают содействие застройщикам в завершении строительства объектов, по каждому из них определен комплекс мероприятий.

«В случаях отсутствия со стороны застройщика конкретной работы, дольщикам рекомендуется провести судебные процедуры по передаче объектов созданным жилищно-строительным кооперативам для самостоятельного завершения строительства. Так, в рамках работы МВК удовлетворен 41 иск прокуратуры Астаны в интересах жилищно-строительных кооперативов, созданных потерпевшими, по передаче объектов созданным для самостоятельного завершения строительства.

Кроме того, завершено строительство объектов, по которым имелись многочисленные жалобы в связи с несвоевременным вводом в эксплуатацию и невозможностью оформить приобретенное жилье, таких жилкомплексов как «Монблан», «Мирный», «Сарыарка», четыре мансардных этажа по пр. Абылай хана, по ул. Торайгырова, по ул. Тамшалы, пр. Женис, «Магистральный-2», жилой комплекс застройщика ЖСК «Уют-19», ЖК по пр. Абая застройщика ЖСК «Алия Астана», «Мирас», ЖК по пр. Бауыржан Момышулы застройщика ТОО «НИПИ Генплан», ЖК по улице Сембинова застройщика ЖСК «Жан Нур», «Туркестан», «Изобилие», жилой дом по улице Сатпаева, 5/1, «Айя», «Сан Сити», жилые комплексы южнее проспекта Тлендиева, вдоль ручья Сарыбулак, «Какаду», «Гармония», «Омир», «Тумар», «Айсанам» и т.д », - отмечают в акимате.

В результате содействия МВК в завершении строительства вышеуказанных объектов 380 тыс. кв.м сданы в эксплуатацию и 6 тыс. 370 человек обеспечены квартирами.

Основными проблемами долевого строительства являются привлечение денег дольщиков без соответствующего разрешения, неисполнение застройщиками своих обязательств, нецелевое использование денежных средств.

По выявленным фактам мошенничества и занятия незаконной предпринимательской деятельностью было возбуждено 31 уголовное дело в отношении руководителей строительных компаний, вследствие чего осуждено более 37 должностных лиц компаний, среди них руководители группы компаний «Азбука жилья», ЖСК «Толенды», ТОО «Аль баракат компани», ТОО «ОралДизайнСтройСервис», АО «Tamiz invest group» и т.д.

Акиматом Астаны совместно с МВК провели ярмарки недостроенных объектов, в которых принимают участие строительные организации, в том числе из других регионов страны, а также иностранные компании. По результатам проведенных ярмарок достигнуты соглашения о завершении строительства комплексов «Скай сити», ЖК «Байтау», ЖК «Алга самал».