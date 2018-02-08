Товарооборот между Китаем и Туркменистаном за 2017 год достиг более $10 млрд

CA-NEWS (TM) - В Пекине 8 февраля состоялся пресс-брифинг, посвященный итогам 2017 года и перспективам сотрудничества между Туркменистаном и КНР в 2018 году. На пресс-брифинге чрезвычайный и полномочный посол Туркменистана в Китае Чинар Рустамова отметила, что за прошедший год две страны поддерживали тесные контакты на высшем уровне, сообщает газета «Жэньминь жибао».

«В июне 2017 года президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в рамках рабочего визита в Казахстан встретился с председателем Китая Си Цзиньпином, также находящимся с визитом в Астане. Главы двух стран обменялись мнениями по ключевым направлениям стратегического сотрудничества, подтвердив готовность к наращиванию экономического партнёрства с учётом его колоссального потенциала, национальных интересов и общего видения будущего Азиатского региона», - рассказала Рустамова.

Как сообщила Чинар Рустамова, Туркменистан и Китай продолжают активно развивать сотрудничество в торгово-экономической сфере. Особую роль в этом направлении сыграла универсальная выставка товаров Китая, которая прошла с большим успехом в Ашхабаде в июле 2017 года в рамках мероприятий по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

«2017 год был полон также многочисленными событиями в рамках расширяющегося туркмено-китайского гуманитарного сотрудничества. Одним из важных шагов в создании платформы для совместных проектов в сфере высокотехнологичного производства и их внедрении в производство стал первый Туркмено-китайский научно-инновационный форум, который состоялся в октябре прошлого года в Ашхабаде. В его работе приняли участие свыше 30 ведущих учёных из научных, академических институтов и университетов КНР, а также больше 70 ведущих производителей Китая», - отметила Чинар Рустамова.

«Ярким и запоминающимся событием для наших стран стали также проходившие в сентябре 2017 года в Ашхабаде V Азиатские игры в закрытых помещениях по боевым искусствам, в которых приняло участие около 300 спортсменов из Китая», - добавила она.

Отношения между Туркменистаном и Китаем в области торговли сохраняют динамические тенденции развития. Как отметила госпожа посол на пресс-брифинге, в 2017 году объем товарооборота достиг более 10 миллиардов долларов. Как известно, главным компонентом сотрудничества между двумя странами в экономической сфере является энергетическая отрасль, в частности газовая отрасль. По имеющимся данным, за 2017 год Туркменистан поставил в Китай в общей сложности свыше 30 млрд куб. м газа.

По словам посла, в туркмено-китайских отношениях передовую позицию занимает транспортно-логистическая сфера, в частности, железнодорожная, которая способствует развитию и процветанию отношений между двумя государствами. Посол привела в пример запуск в конце 2017 года трех контейнерных поездов из китайских городов Чанша, Иньчуань и Сиань по коридору Казахстан - Туркменистан–Иран, который более чем в два раза сокращает расстояние перевозок между Китаем и Ираном.

Как сообщила Чинар Рустамова, в январе 2018 года в Пекине был организован совместный бизнес-форум, после завершения которого были подписаны 5 договоренностей в сфере торговли и инвестиций.

Кроме того, 2 февраля в Пекине состоялся туркменско-китайский туристический форум, в рамках которого был открыт центр визовых услуг под названием «Великий шелковый путь», который предоставляет китайским туристам и предприятиям ряд сервисов - консалтинг, сбор документов, их обработку и передачу туркменским турагентам для получения визы. По итогам форума также были заключены 6 договоренностей по расширению взаимовыгодных туристических операций между Туркменистаном и Китаем.

Более того, как доложила посол, с целью возрождения «Великого Шелкового пути» в ближайшие месяцы посольством Туркменистана в Китае будет организован ряд комплексных мероприятий не только в Пекине, но и в других районах Китая.

«В новом 2018 году Туркменистан и Китай не остановятся на достигнутых результатах и продолжат курс на развитие всестороннего стратегического сотрудничества и партнерства, а также приложат совместные усилия по наполнению двусторонних отношений новым содержанием», - подчеркнула посол в конце своего доклада.