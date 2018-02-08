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  9 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане порядка 150 тыс. граждан ежегодно получают государственную юридическую помощь

CA-NEWS (KZ) - 1,8 млрд тенге выделено адвокатам на оказание гарантированной государственной юридической помощи. Об этом 8 февраля на пресс-конференции в Астане сообщила глава Департамента регистрационной службы и организации юридических услуг Министерства юстиции Бактыгуль Атагазиева.

«Ежегодно порядка 150 тыс. граждан получают юридическую помощь. Для граждан она бесплатна, но труд адвокатов при этом оплачивается из республиканского бюджета», - сказала она.

По ее словам, существует определенная категория граждан, установленная законом об адвокатской деятельности и другими законодательными актами, правомерная в получении бесплатной юридической помощи. В основном, это малоимущие, пенсионеры, инвалиды І, ІІ групп.

«Данная система существует давно. Администратором программы является Министерство юстиции. Ежегодно свыше 3 тыс. адвокатов республики участвуют в системе оказания гарантированной государственной юридической помощи», - добавила представитель Минюста.

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