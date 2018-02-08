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  9 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане появился автобус с диваном

CA-NEWS (KZ) - В Шымкенте (адмцентр Южно-Казахстанской области) разъезжает маршрутный автобус, в котором вместо сидений установлен кожаный диван, сообщают казахстанские сми.

Столь комфортную езду своим пассажирам решил подарить предприимчивый водитель автобуса 60-го маршрута. "И чего только нет в Шымкенте?" - задается вопросом автор публикации. И тут же продолжает: "Да всё есть!"

Журналисты посчитали количество остановок городского маршрута, по которому курсирует автобус с диваном - их оказалось 47. "Путь довольно длинный и занимает много времени, поэтому те, кто едет от конечной до конечной, могут запросто выспаться по дороге", - предположил автор материала.

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