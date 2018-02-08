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  9 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Соглашение по мерам доверия в районе узбекско-кыргызской границы вступило в силу

CA-NEWS (UZ) - 6 февраля вступило в силу соглашение между Узбекистаном и Кыргызстаном по мерам доверия в районе границы, подписанное 6 октября 2017 года в Ташкенте, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

Цель соглашения — регулирование вопросов, связанных с взаимоотношениями между Узбекистаном и Кыргызстаном по укреплению безопасности и доверия, сохранения спокойствия и стабильности в районе узбекской-кыргызской государственной границы.

Соглашение позволит сотрудничать по вопросам региональной безопасности и стабильности, борьбы с терроризмом и незаконным оборотом наркотических средств, противодействии новым вызовам и угрозам, а также незаконной миграции через государственную границу.

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