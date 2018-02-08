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  9 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Жители Астаны смогут контролировать каждый тенге, выделяемый из бюджета, - акимат

CA-NEWS (KZ) - Жители Астаны смогут контролировать каждый тенге, выделяемый из бюджета, сообщает акимат города.

По словам руководителя проектного офиса Жазиры Жылкышиевой, специальная группа разрабатывает инструменты, с помощью которых граждане смогут отслеживать выделяемые средства на проведение ремонтных и строительных работ, а также реализацию государственных программ.

Она предложила жителям столицы внести свои предложения по улучшению деятельности госорганов и снижению уровня коррупции по электронному адресу ast.project@mail.ru, а также номеру WhatsАpp 8 775 160 55 32.

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