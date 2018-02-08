В ОДКБ сообщили о перемещении семи тысяч боевиков из Сирии в Афганистан

- Азия и мир, политика
- 16:53, 08 февраля 2018
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CA-NEWS (CA) - Около семи тысяч боевиков террористической организации «Исламское государство» после разгрома в Сирии переместились в Афганистан, сообщил заместитель генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Валерий Семериков на пресс-конференции в четверг
«После успешного завершения операции в Сирии они (боевики ИГ - ИФ) начинают возвращаться в страны исхода. Большая часть концентрируется на территории Афганистана», - цитирует его слова «Интерфакс».
«На сегодня усредненная цифра - порядка семи тысяч человек. Это довольно-таки большая цифра, которая не может не вызывать беспокойства», - подчеркнул он.
Ранее директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов сообщал, что в Афганистане действует порядка семи тысяч боевиков ИГ, еще несколько тысяч находятся в резерве. «Подавляющее большинство боевиков имеют центральноазиатское происхождение или являются выходцами из различных районов РФ», - добавил он.