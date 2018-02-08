«Министр войны ИГИЛ» Гулмурод Халимов, скорее всего, погиб, – глава МВД Таджикистана

CA-NEWS (TJ) - Насколько нам известно, Гулмурод Халимов (экс-командир ОМОН МВД Таджикистана, примкнувший к террористической организации «Исламское государство» в Сирии прим.ред.), убит, заявил на встрече с журналистами, в четверг в Душанбе глава МВД РТ Рамазон Рахимзода.

Говоря о словах Гари С. Эшнера, помощника заместителя госсекретаря США, заявившего на днях Радио «Озоди», что «мы е можем сейчас подтвердить информацию о смерти Гулмурода Халимзода», министр рекомендовал спросить об этом у них, сообщает Авеста.

«Мы сейчас, выясняем достоверность информации о гибели Гулмурода Халимова по своим каналам», – добавил Рамазон Рахимзода.

Комментируя вопрос о возможности возвращения в Таджикистан мятежного полковника Махмуда Худойбердиева, который, якобы скрывается в Узбекистане, Рамазон Рахимзода сказал: «Сотрудничество между МВД двух стран улучшилось. Мы обменялись взаимными визитами, в ходе которых были обсуждены вопросы борьбы с терроризмом, в том числе задержания террористов».

По данным министра внутренних дел, в 2017 году в Таджикистане за причастность к различным террористическим и экстремистским организациям задержаны 379 человек.

Затрагивая ситуацию в Афганистане, глава МВД подчеркнул, что таджикская сторона, учитывая обстановку в соседнем государстве, усиливает свои границы.

«Ситуация в Афганистане сложная. Там находятся множество террористических группировок, в том числе террористической организации «Исламское государство». В этой связи мы тщательно следим за обстановкой на границе и внутри республики для обеспечения безопасности граждан», – отметил Рамазон Рахимзода.

По его словам, в прошлом году сотрудники МВД Таджикистана предотвратили на территории страны 36 терактов. Также МВД РТ помогло предотвратить теракты своим зарубежным коллегам.

Таким образом, с помощью Таджикистана в Китае был предотвращен один теракт, два теракта предотвращены в Узбекистане, в Украине и Казахстане предотвращены по одному теракту.

«По данным, которыми я располагаю, в 2017 году в Сирии и Ираке погибли 250 граждан Таджикистана, воевавших в рядах ИГ. Добровольно на родину из указанных стран вернулись 117 наших граждан», – сообщил глава МВД.