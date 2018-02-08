Мигранты устроили беспорядки в центре временного содержания под Красноярском
- Азия и мир, происшествия
- 17:15, 08 февраля 2018
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CA-NEWS (CA) - В Красноярском крае возбудили уголовное дело о массовых беспорядках в центре временного содержания иностранных граждан. Как сообщается в пресс-релизе Следственного комитета, беспорядки произошли утром 3 февраля.
20 иностранцев, которые находились в трех комнатах центра, забаррикадировались, жгли матрацы и разбили камеры наблюдения. Они требовали улучшения условий и ускорения депортации домой. Беспорядки были подавлены с участием Росгвардии.
Двое предполагаемых организаторов беспорядков были задержаны и арестованы судом, еще одного участника задержали за поджог имущества.
В настоящее время под стражу помещены трое наиболее активных участников беспорядков.
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