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  9 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Мигранты устроили беспорядки в центре временного содержания под Красноярском

CA-NEWS (CA) - В Красноярском крае возбудили уголовное дело о массовых беспорядках в центре временного содержания иностранных граждан. Как сообщается в пресс-релизе Следственного комитета, беспорядки произошли утром 3 февраля.

20 иностранцев, которые находились в трех комнатах центра, забаррикадировались, жгли матрацы и разбили камеры наблюдения. Они требовали улучшения условий и ускорения депортации домой. Беспорядки были подавлены с участием Росгвардии.

Двое предполагаемых организаторов беспорядков были задержаны и арестованы судом, еще одного участника задержали за поджог имущества.

В настоящее время под стражу помещены трое наиболее активных участников беспорядков.

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