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  9 февраля 2018
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В Узбекистане следователи СНБ отстранены от дела арестованного журналиста Бобомурода Абдуллаева
Предыстория: Узбекского журналиста Бобомурода Абдуллаева содержат в изоляторе СНБПродолжение: Родственникам арестованного журналиста Бобомурода Абдуллаева разрешили встретиться с ним в СИЗО

CA-NEWS (UZ) - Сегодня, 8 февраля, старший следователь следственного управления СНБ Узбекистан а подполковник юстиции Туракулов Нодирбек и следователь группы следственного управления СНБ РУ майор юстиции Веселов Александр отстранены от дела обвиняющегося журналиста Бобомурода Абдуллаева.

Об этом сообщил в соцсетях председатель Инициативной группы независимых правозащитников Узбекистана Сурат Икрамов.

Уголовное дело журналиста Бобомурода Абдуллаев приостановлено, ведётся расследование по фактам: незаконного задержания, применения жестоких пыток в отношении задержанного при проведении следствия и фальсификации уголовного дела. Расследование проводит группа следователей Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан.

Как сообщает правозащитник, ожидается, что при подтверждении вины следователей СНБ, следователи ведущего дело журналиста Бобомурода Абдуллаева будут арестованы и передано в суд. Все члены следственной группы СНБ под мерой пресечения «подписке о невыезде». Расследование продолжается.

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