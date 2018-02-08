В Узбекистане следователи СНБ отстранены от дела арестованного журналиста Бобомурода Абдуллаева

CA-NEWS (UZ) - Сегодня, 8 февраля, старший следователь следственного управления СНБ Узбекистан а подполковник юстиции Туракулов Нодирбек и следователь группы следственного управления СНБ РУ майор юстиции Веселов Александр отстранены от дела обвиняющегося журналиста Бобомурода Абдуллаева.

Об этом сообщил в соцсетях председатель Инициативной группы независимых правозащитников Узбекистана Сурат Икрамов.

Уголовное дело журналиста Бобомурода Абдуллаев приостановлено, ведётся расследование по фактам: незаконного задержания, применения жестоких пыток в отношении задержанного при проведении следствия и фальсификации уголовного дела. Расследование проводит группа следователей Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан.

Как сообщает правозащитник, ожидается, что при подтверждении вины следователей СНБ, следователи ведущего дело журналиста Бобомурода Абдуллаева будут арестованы и передано в суд. Все члены следственной группы СНБ под мерой пресечения «подписке о невыезде». Расследование продолжается.