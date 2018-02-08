Верховный суд Казахстана просит правительство разработать правила использования госсимволов гражданами

CA-NEWS (KZ) - Верховный суд просит правительство разработать правила об использовании государственной атрибутики и символов Казахстана.

Как сообщает 8 февраля пресс-служба судебного органа, в конце октября 2017 года участковый инспектор УВД Кызылорды, увидев вывешенный жителем города Султаном Тумашиновым в окне своей квартиры государственный флаг РК, составил в отношении него протокол об административном правонарушении.

Постановлением начальника местной полицейской службы УВД Кызылорды С.Тумашинов за незаконное использование флага был оштрафован на 200 расчетных показателей. Не соглашаясь с этим постановлением, гражднин обжаловал его в суде.

Специализированный административный суд Кызылорды оставил жалобу без удовлетворения и С.Тумашинов обратился в Генеральную прокуратуру, которая внесла в Верховный суд кассационный протест. В протесте отмечено, что размещение государственного флага в жилом помещении не противоречит законодательству, и в материалах дела отсутствуют сведения об использовании С.Тумашиновым государственной атрибутики с нарушением требований национального стандарта. Соответствующие экспертизы полотна не проводились, заключений служб стандартизации и метрологии нет.

Специализированная судебная коллегия Верховного суда, рассмотрев данное административное дело, поступившее по кассационному протесту, не усмотрела в действиях С.Тумашинова признаков состава административного правонарушения. В связи с этим постановления начальника местной полицейской службы Кызылорды и специализированного административного суда Кызылорды отменены, производство по делу прекращено.

«Верховный суд направил в адрес правительства письмо о необходимости разработать соответствующие правила об использовании государственной атрибутики и символов гражданами», - говорится в сообщении.