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  9 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Основатель SpaceX Илон Маск опубликовал фото Tesla на пути к орбите Марса

CA-NEWS (CA) - Основатель компании SpaceX Илон Маск, опубликовал в своем Instagram фотографию летящего по направлению к орбите Марса красного Tesla Roadster.

«Последнее фото Стармэна в родстере на пути к орбите Марса и поясу астероидов», - написал Маск.

A post shared by Elon Musk (@elonmusk) onFeb 7, 2018 at 2:00pm PST

Стармэн — манекен в космическом скафандре, сидящий за рулем космического электромобиля Tesla Roadster вишневого цвета. На одной из микросхем машины написано, что она была «сделана людьми на планете Земля».

Машину вывела на гелиоцентрическую орбиту сверхтяжелая ракета Falcon Heavy, которая была запущена с мыса Канаверал 6 января. Два боковых ускорителя ракеты смогли успешно отсоединиться и приземлиться на посадочные платформы.

A post shared by Elon Musk (@elonmusk) onFeb 6, 2018 at 2:40pm PST

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