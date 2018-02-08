Главный кадровик МВД Таджикистана сбросил 15 кг, чтобы его не уволили

CA-NEWS (TJ) - Глава МВД Таджикистана Рамазон Рахимзода заявил, что его приказ об увольнении из органов внутренних дел сотрудников, имеющих лишний вес, и по сей день остается в силе, сообщает Asia-Plus.

"Начальник управления кадров МВД Таджикистана Сухроб Рахмонзода после принятия того приказа сбросил 15 кг веса", – рассказал министр.

Он отметил, что из-за лишнего веса около 20 сотрудников таджикской милиции были отстранены от занимаемых должностей.

"Они будут восстановлены в должности после того, как сбросят лишний вес", – пообещал глава МВД.

В декабре 2016 года министр внутренних дел Таджикистана приказал своим сотрудникам сбросить лишний вес под угрозой увольнения.

Пресс-служба министерства сообщала, что три раза в неделю все сотрудники правоохранительных органов пробегают дистанцию в пять километров, занимаются другими физическим нагрузками.

"Вес наших сотрудников должен соответствовать международной таблице соотношения возраста и роста", – сказал Рахимзода и добавил, что сам занимается спортом постоянно.

Напомним, казахстанским полицейским грозят увольнением за животы ещё с 2012 года.

Глава МВД Калмуханбет Касымов тогда поставил задачу сотрудникам с лишним весом похудеть, в противном случае обещал их уволить. Однако ни одного случая увольнения толстых полицейских в Казахстане с тех пор гласности не предавалось.