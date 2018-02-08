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  9 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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На Филиппинах бульдозеры уничтожили десятки Porsche и Jaguar в рамках борьбы с коррупцией

CA-NEWS (CA) - Бульдозеры и экскаваторы раздавили более двух десятков дорогих автомобилей, в том числе марок Porsche, Mercedes, Jaguar и Corvette, в качестве иллюстрации борьбы президента Филиппин с преступностью и коррупцией, сообщает Reuters.

Родриго Дутерте наблюдал за тем, как подержанные автомобили, некоторые из которых оценивались в $115 тыс., превратились в груды хлама в считанные минуты.

«Отдайте это покупателю стали. Им нельзя иметь такие машины», - сказал Дутерте, напомнив о своих указаниях чиновникам.

В прошлом году таможенная служба Филиппин конфисковала контрабандные автомобили на сумму $2,93 миллиона. При этом общая стоимость всех конфискованных товаров составила $866 миллионов, свидетельствуют данные правительства.

«Избежать налогов на Филиппинах не получится, и пора уже перестать пытаться, потому что вам никогда это не удастся», - сказал министр финансов страны Карлос Домингес перед тем, как дать команду уничтожить 20 сияющих автомобилей в порту Манилы.

Ещё 10 машин были одновременно уничтожены в портах южных городов страны, Давао и Себу.

В прошлом году правительство уничтожило партии сигарет с поддельными акцизами на сумму более $2,5 миллиона.

Дутерте, известный жесткими методами борьбы с наркоторговлей и преступностью, пообещал, что «золотой век инфраструктуры» наступит в течение шести лет и обойдется в $180 миллиардов.

Дутерте запустил всеобщую программу налоговой реформы, чтобы привлечь финансирование.

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