Крупнейший золотодобытчик Таджикистана возобновил свою работу

CA-NEWS (TJ) - Крупнейший производитель драгоценных металлов в Таджикистане – таджикско-китайское совместное предприятие «Зарафшон» после недолгого перерыва возобновило свою работу.

«Накануне принято постановление правительства, согласно которому предприятие возобновило свою деятельность», - сообщил глава Налогового комитета при правительстве РТ Нусратулло Давлатзода 8 февраля на пресс-конференции в Душанбе.

По словам Давлатзода, вопросы дальнейшего функционирования этого предприятия на днях сам лично обсудил с его руководством.

«Предприятие не прекратило полностью свою деятельность, а приостановило временно работу, так как истек срок лицензии. Кроме того, предприятие не смогло своевременно выполнить некоторые свои обязательства», - сказал глава налогового ведомства, не уточнив при этом, о каких именно обязательствах идет речь.

Он уверил, что между Налоговым комитетом и СП «Зарафшон» на данный момент не существует никаких трудностей, сообщает АП.

«У нас на протяжении последних 3-4 месяцев практически не существует с ними сложностей», - отметил главный налоговик и категорически опроверг наличие у предприятия крупных налоговых задолженностей.

При этом заметил, что незначительные налоговые проблемы временами возникают у многих налогоплательщиков.

Ранее, в январе этого года, в министерстве промышленности и новых технологий сообщили «АП», что приостановка добычи металла предприятием связано с обновлением технологической линии. «СП «Зарафшон» успешно завершило год и на данный момент находится на реконструкции, которую планируется завершить в ближайшее время», - сказал тогда начальник управления горно-металлургической промышленности Минпрома Бахтиёр Шарипов.

Он отметил, что никто из работников СП «Зарафшон» не отправлен в неоплачиваемый отпуск, все он принимают участие в обновлении технологической линии, тем самым опровергнув информацию о том, что СП закрыто и его сотрудники отправлены в отпуск.

Шарипов тогда подчеркнул, что предприятием параллельно рассматривается вопрос о продлении лицензии на разработку четырех месторождений - «Таррор», «Джилау», «Хирсхона» и «Олимпийское».

Он также добавил, что СП «Зарафшон» является крупнейшим золотодобывающим предприятием на территории Таджикистана, на долю которого приходится более 70% от общего объема.

Совместное таджикско-китайское предприятие «Зарафшон» образовано на базе Таджикского золоторудного комбината, который начал работать в 1990 году. Тогда предприятие производило сырьё (концентрат).

В сентябре 1994 года совместно с британской компанией «Common wealth and British Minerals, PLC» было образовано СП «Зарафшон». Базовая продукция предприятия после ввода в действие первой очереди в январе 1996 года составила 2 тонны золота марки «Доре» в год.

В 2007 году акции предприятия приобрела китайская компания Zi jin Mining Group Co., Ltd»: 75% доли в СП «Зарафшон» принадлежит китайской компании, оставшиеся 25% - правительству РТ.

Сырьевая база предприятия состоит из месторождений «Таррор», «Джилау», «Хирсхона» и «Олимпийское» и ряда мелких месторождений и рудоуправлений в Пенджакентском районе Согдийской области.