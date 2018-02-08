В Астане будут построены 3 поликлиники и хоспис

CA-NEWS (KZ) - В Астане до 2025 года планируется построить несколько медицинских объектов.

Как сообщает пресс-служба акимата города, три новые поликлиники появятся в районе Триумфальной арки, жилых комплексов «Жагалау» и «Айнакол».

По словам руководителя управления здравоохранения Камалжана Надырова, медицинские объекты возведут инвесторы в рамках программы государственно-частного партнерства.

«Также существует интерес со стороны потенциальных инвесторов, готовых внедрять международные стандарты качества в столичных поликлиниках через проекты доверительного управления», - рассказал он.

Вместе с тем в жилом массиве «Коктал» определен участок, где будет построено здание городского хосписа.