Президент Туркменистана и посол Индии обсудили реализацию проекта газопровода ТАПИ

CA-NEWS (TM) - Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял вновь назначенного Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Индия в Туркменистане Азара Абул Хасан Хана, который вручил главе государства верительные грамоты, сообщает в четверг, 8 фервлая пресс-служба главы государства.

Подчеркнув особый интерес Туркменистана к укреплению традиционного взаимодействия с государствами Южной Азии и, в частности, с Индией, выступающей стратегическим партнёром в реализации важных проектов регионального масштаба, Бердымухамедов отметил, что сотрудничество между нашими государствами обретает новое качество и наполнение, отвечающее реалиям времени и обоюдным интересам.

В этой связи особое внимание было уделено теме практической реализации проекта по строительству газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), призванному внести весомый вклад в устойчивое социально-экономическое развитие государств Азиатского региона и в целом способствовать укреплению глобальной энергетической безопасности.

Президент Туркменистана и полномочный представитель дружественной страны подчеркнули значение Межправительственной туркмено-индийской комиссии по торговому, экономическому, научному и технологическому сотрудничеству.

Констатировалось, что открытие Центра йоги и Центра традиционной медицины, а также памятника духовному лидеру индийского народа Махатме Ганди стало ещё одним свидетельством дружбы и братства народов.

Выразив Бердымухамедову признательность за деятельное внимание к вопросам туркмено-индийского сотрудничества, дипломат подчеркнул, что для него большая честь представлять свою страну в Туркменистане. Как заверил Азар Абул Хасан Хан, со своей стороны он будет всемерно содействовать дальнейшему упрочению межгосударственных отношений, отвечающих общим интересам.