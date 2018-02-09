За нескромное поведение в соцсетях наказали чиновников Павлодарской области

CA-NEWS (KZ) - За нецензурную лексику в соцсетях наказали сотрудника МИР РК. Сотрудники департамента Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Павлодарской области промониторили аккаунты чиновников в соцсетях. В их поле зрения попали не только госслужащие региона, но и сотрудники центральных ведомств, сообщает pavlodarnews.kz.

Главный эксперт управления мониторинга и анализа государственного контроля Комитета технического регулирования и метрологии МИР РК выложил на персональной странице во "ВКонтакте" комментарий, порочащий честь госслужащего. В своём высказывании "Кто такой оптимист" он использовал нецензурную лексику.

По словам пресс-секретаря департамента Каната Кабжамитова, антикоррупционщики также обнаружили неприличные фотографии на страницах госслужащих. Среди них снимки из увеселительных заведений с изображением и распитием спиртных напитков, мест заграничного отдыха, фото на фоне дорогостоящих автомобилей и интерьера, с демонстрацией дорогостоящих ювелирных изделий и иных предметов роскоши.

"Выявлены один комментарий и 200 фотографий, выложенных 59 государственными служащими, нарушающими нормы Этического кодекса. 149 фотографий обнародовали павлодарские чиновники", – рассказал Канат Кабжамитов.

В ведомстве напомнили, что госслужащие в соцсетях не должны размещать компрометирующие и дискредитирующие государственную службу фотографии, видео и другие материалы. Всего антикоррупционщики изучили более 350 личных страниц сотрудников госорганов.

С 2016 года в Агентстве по делам госслужбы начали вести мониторинг социальных сетей для выявления непристойного поведения чиновников. В 2016 году 200 госслужащих были привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушение этики. К отдельным из них были применены меры вплоть до увольнения.