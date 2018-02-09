Президент США на молитвенном завтраке вновь заявил о победе над ИГ

CA-NEWS (CA) - Президент США Дональд Трамп снова заявил о победе над террористической группировкой «Исламское государство», сообщает телеканал CNN, который вел трансляцию Национального молитвенного завтрака в Вашингтоне.

«ИГ убивает христиан, евреев, мусульман и представителей религиозных меньшинств», - сказал глава государства.

После чего отметил, что международная коалиция во главе с США освободила почти 100% территории, которую «эти убийцы контролировали в Ираке и Сирии».

«Работы (по борьбе с ИГ — ред.) будет всегда много, но мы не успокоимся до тех пор, пока полностью не завершим свою миссию, и мы действительно действуем как никогда раньше», - сказал президент.

«Мы знаем, что миллионы людей в Иране, на Кубе, в Венесуэле, КНДР страдают от репрессивных режимов. США поддерживают всех, кто страдает», - также сказал Трамп.

Основную часть речи президент США посвятил рассуждению о единстве американского народа, «который сплачивают божья благодать и бог в сердце каждого гражданина».

Национальный молитвенный завтрак начался в четверг в Вашингтоне. В мероприятии принимают участие более 3,8 тыс. человек: представители бизнеса, политики, общественные и религиозные деятели.

Традиция проведения завтраков началась в 1953 году, когда 34-й президент США Дуайт Эйзенхауэр принял приглашение лидеров конгресса произнести с ними молитву.