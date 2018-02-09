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  9 февраля 2018
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Граждане Узбекистана пострадали при взрыве газа в Подмосковье

CA-NEWS (UZ) - При взрыве газового баллона в Подмосковье пострадали граждане Узбекистана. Трое из них находятся в реанимации, еще двое получили незначительные травмы. Об этом сообщает агентство "Интерфакс", ссылаясь на свой источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на одной из ферм в деревне Торбеево. "В хозяйственной постройке на предприятии по забою скота в результате нарушения техники безопасности взорвался газовый баллон", - сообщили в МЧС РФ. Пострадавших госпитализировали.

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