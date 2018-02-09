Граждане Узбекистана пострадали при взрыве газа в Подмосковье
- Узбекистан, происшествия
- 10:44, 09 февраля 2018
- Просмотров: 326
CA-NEWS (UZ) - При взрыве газового баллона в Подмосковье пострадали граждане Узбекистана. Трое из них находятся в реанимации, еще двое получили незначительные травмы. Об этом сообщает агентство "Интерфакс", ссылаясь на свой источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел на одной из ферм в деревне Торбеево. "В хозяйственной постройке на предприятии по забою скота в результате нарушения техники безопасности взорвался газовый баллон", - сообщили в МЧС РФ. Пострадавших госпитализировали.
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь