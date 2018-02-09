$70 тыс. пыталась вывезти гражданка Туркменистана из Казахстана
- Туркменистан, происшествия
- 10:47, 09 февраля 2018
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CA-NEWS (TM) - Казахстанскими пограничниками пресечен провоз незадекларированной крупной денежной суммы. Об этом передает «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ПС КНБ РК.
«В пункте пропуска «Темир баба авто» регионального управления береговой охраны задержана гражданка Туркменистана, которая пыталась провезти незадекларированную денежную сумму 70 000 долларов. Следовала задержанная из Казахстана в Туркменистан на автомобиле «Тойота Ланд Крузер», - отмечается в сообщении.
Проинформированы представители взаимодействующих органов.
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