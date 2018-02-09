$70 тыс. пыталась вывезти гражданка Туркменистана из Казахстана

CA-NEWS (TM) - Казахстанскими пограничниками пресечен провоз незадекларированной крупной денежной суммы. Об этом передает «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ПС КНБ РК.

«В пункте пропуска «Темир баба авто» регионального управления береговой охраны задержана гражданка Туркменистана, которая пыталась провезти незадекларированную денежную сумму 70 000 долларов. Следовала задержанная из Казахстана в Туркменистан на автомобиле «Тойота Ланд Крузер», - отмечается в сообщении.

Проинформированы представители взаимодействующих органов.