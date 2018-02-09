Мужчину, обвиняемого в убийстве и расчленении знакомого в Карагандинской области, приговорили к 13 годам тюрьмы

CA-NEWS (KZ) - Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Карагандинской области вынес приговор в отношении мужчины, обвиняемого в убийстве и расчленении своего знакомого.

Как сообщает Тengrinews.kz, преступление произошло в октябре 2017 года. Согласно материалам уголовного дела, за месяц до убийства проживавший в поселке Ботакара Бухар-Жырауского района 49-летний уроженец Кыргызстана попросился пожить в квартире потерпевшего. Последний дал свое согласие. 14 октября между потерпевшим и постояльцем произошла ссора. В ходе конфликта хозяин жилплощади обматерил своего гостя. Выпивший постоялец не стерпел обиды и нанес потерпевшему несколько ударов ножом.

«Подозреваемый нанес три ножевых удара в область грудной клетки потерпевшего, от которых последний скончался на месте. После совершенного убийства подозреваемый продолжал проживать в одной квартире с убитым и распивать спиртные напитки. Примерно через два дня с целью сокрытия преступления подозреваемый решил расчленить тело. Далее подозреваемый с помощью топора отрубил нижние конечности погибшего ниже колен и попытался разрубить тело. При этом части тела потерпевшего подозреваемый завернул в палас», - говорится в обвинительном акте.

По данным издания, о преступлении стало известно спустя 16 дней. Соседи заметили, что потерпевший пропал, и обратились в полицию. «Соседи сначала постучали в квартиру потерпевшего, и им долго никто не открывал. А когда дверь все же открыли, соседи почувствовали запах гнили. Открывший дверь подозреваемый сообщил соседям, что потерпевшего забрала в Темиртау сестра. Однако соседи не поверили ему и позвонили в полицию. 30 октября в квартиру потерпевшего пришли участковые и обнаружили тело погибшего», - говорится в материалах уголовного дела.

Подозреваемого предали суду по статье «Убийство». Уголовное дело рассматривалось в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Карагандинской области. Подсудимого признали виновным в убийстве и приговорили к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. Кроме того, суд приговорил назначить осужденному принудительное лечение от алкоголизма по месту отбывания наказания.