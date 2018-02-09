На часовые очереди и давку пожаловались казахстанцы в МЦПС "Хоргос" (видео)

CA-NEWS (KZ) - На часовые очереди и давку жалуются казахстанцы в Международном центре приграничного сотрудничества "Хоргос". По их словам, тысячи людей не могут покинуть зону свободной экономической торговли и дерутся за места в автобусе, сообщают казахстанские сми.



Туристов до казахстанского таможенного поста перевозят 25 автобусов. При этом ежедневно в МЦПС "Хоргос" заезжает почти шесть тысяч человек. В ожидании транспорта люди с товаром вынуждены часами стоять на улице. Шоп-туры нередко заканчиваются дракой.

Администрация "Хоргоса" уверяет, что по их расчётам транспорта на рейсе достаточно. В ажиотаже в свободной экономической зоне они винят "несунов", которые за вознаграждение проносят груз через таможню.

"Да хоть сто автобусов поставьте, пропускная способность таможни не увеличивается. Я же вам объяснял, что всё упирается не в количество автобусов. Я же вам рассказывал, что бывали моменты, когда прорывали "несуны" первыми и застопоривали таможню", – прокомментировал президент АО МЦПС "Хоргос" Кахарман Джазин.

В Международном центре приграничного сотрудничества заверили, что уже в апреле ситуация стабилизируется, когда заработает новая автоматизированная система пропуска товара, сообщает "КТК".