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  9 февраля 2018
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Три казахстанских могулиста прошли в финал Олимпиады в Пхенчхане (фото)

CA-NEWS (KZ) - Казахстанские фристайлисты начали свое выступление в квалификации могула на Олимпийских играх в Пхенчхане.

Как сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета РК, Юлия Галышева прошла спуск, набрав 76.36 балла (7 место), что позволило ей пройти в финал. Однако туда не пробилась Аяулым Амренова, набравшая 52.78 балла (26 место).

У мужчин Дмитрий Рейхерд и Павел Колмаков с первой попытки получили путевку в финал. Они набрали 81.23 балла (3 место) и 79.98 балла (7 место) соответственно.



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