В Хатлоне судят сотрудника ОМВД по обвинению в превышении должностных полномочий

CA-NEWS (TJ) - Суд Хатлонской области начал рассмотрение уголовного дела по факту смерти 50-летного жителя Шахритусского района Толибджона Дустова после его задержание сотрудникам ОМВД района Дусти.

Перед судом предстанет старший лейтенант ОМВД района Дусти Махмадулло Идиев. Он обвиняется по ч. 3 ст. 316 (превышение должностных полномочий) УК РТ.

Фактически судебный процесс начался 6 февраля, однако по ходатайству адвоката потерпевшей стороны (потерпевшую сторону представляет Зарина Сафарова супруга Толибджона Дустова) Далера Курбонова в судебном процессе был объявлен перерыв до 10 часов 8 февраля, сообщает АП.

Адвокат потерпевшей стороны попросил у суда время для ознакомления с делом, поскольку по окончанию предварительного расследования не успел ознакомится с обвинительной частью уголовного дела.

В начале судебного процесса гособвинитель зачитал обвинение в отношение Махмадулло Идиева. В нем отмечено, что Идиев, занимая должность оперуполномоченного сотрудника отдела борьбы с незаконным оборотом наркотиков ОМВД района Дусти, 24 июля 2017 года при задержании подозреваемых в незаконном обороте наркотических вещества Халимджона Сайдуллоева и Наджимиддина Мирзоева действовал противозаконно. Обыск проводил без участия понятых, при доставлении обоих в ОМВД не составлял никакой документации и не зарегистрировал факт задержания в дежурной части.

Также в обвинении отмечается, что 25 июля в ходе проведение спецоперации также был нарушен закон при задержании Толибджона Дустова.

В свою очередь, Махмадулло Идиев отказался дать показания на суде. Он отметил, что «не считает виновным и подтверждает свои показания, которые давал в ходе предварительного расследования.

По словам Халимджона Сайдуллоева, который выступал на суде в качестве свидетеля, 24 июля он встретился со своими знакомыми Сайумроном и Джурой в райцентре Шахритуса.

«Они попросили меня найти им на 200 сомони ($23) гашиша. Я купил у Толибджона Дустова 4 упаковки гашиша общим весом примерно 5 граммов. Когда вернулся к знакомым, нас задержал Махмадулло Идиев и еще один его коллега. Он ударил меня несколько раз по голове и потребовал сказать, у кого я покупал гашиш. Нас забрали в ОМВД района Дусти. При задержании не было составлено никаких протоколов. По дорогу милиционер у нас потребовал 10 тыс. сомони ($1100) взамен на нашу свободу, но у нас не было такой суммы. Сайумрон предложил им поехать к нему домой и там взять деньги, но милиционеры отказались», - сообщил Сайдуллоев.

По его словам, их держали до утра в рабочем кабинете Идиева.

«Утром на двух машинах я шестеро сотрудников ОМВД района Дусти отправились обратно в Шахритус. Я позвонил Дустову и договорился о встрече в кафе-баре. Идиев мне дал 100 сомони($11) для контрольной закупки. Когда Дустов пришел, мы пошли на задний двор кафе-бара. Он не успел взять деньги, как Идиев задержал его. При задержании он один раз ударил Дустова по лицу. После на нас надели наручники и мы на двух машинах отправились обратно в район Дусти, но по дороге обе машины остановились и кто-то сказал, что Дустову стало плохо. Его отвезли в больницу, а меня в ОМВД Дусти. Вечером Идиев мне сказал, что Толибджон Дустов умер и показал его фотографии нам», - сказал Сайдуллоев.

Он также сказал, что только после этого начали составлять протокол и записали их на видеокамеру.

Также в ходе судебного процесса были допрошены другие свидетели, в том числе мать покойного и его друг.

Родные Толибджона Дустова в своих показаниях отметили, что когда привезли тело Толибджона Дустова в области левой части лица и груди были черно-синие пятна.

Суд объявил перерыв до понедельника 12 февраля.

Напомним, Генпрокуратура предъявила обвинение Махмадулло Идиеву в декабре 2017 году.