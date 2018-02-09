Жители Ашхабада жалуются на новые трудности при снятии наличных в банкоматах

CA-NEWS (TM) - Сотрудники госучреждений Ашхабада столкнулись с новыми трудностями при попытке обналичить зарплату за январь, начисленную на пластиковые карты.

По сообщениям собеседников туркменской службы радио «Азатлык» в Ашхабаде, 7 января пользователи пластиковых карт узнали, что в столичных банкоматах единовременно можно снять денежные средства с банковской карты в размере не превышающим 200 манатов (3,5 манат за $1 по госкурсу).

«Находящиеся в банкоматах купюры все по 10 манатов. По установленной компьютером программе банкомат за один раз не может выдать больше 20 купюр. В итоге, когда у людей подходит очередь к банкомату и они хотят снять, например, 1000 манатов со своей зарплаты, то из-за того, что купюры мелкие и есть ограничения на их количество, на табло выходит надпись о том, что данную сумму выдать невозможно. В результате, банкоматы выдают не более 200 манатов», - сообщил обозреватель из Ашхабада Аманмырат Бугаев.

По его словам, в настоящее время, чтобы снять предусмотренный дневной лимит в размере 1000 манатов, пользователям приходится повторять одну и ту же операцию минимум пять раз и сталкиваться с новой проблемой - отсутствием достаточного количества наличности в банкоматах.

«Купюры номиналом 10 манатов в банкоматах быстро заканчиваются. На экранах банкоматов выходит автоматическая надпись о том, что деньги закончились. Потом люди идут искать другие банкоматы», - сообщил Аманмырат Бугаев. По его словам, в среднем только четверть людей, стоявших у банкомата накануне смогли обналичить деньги и обратились в филиал банка «Туркменистан», расположенного в микрорайоне Мир-3, сотрудники которого ответили: «Что вы с жиру беситесь? Если во время дают деньги то берите. А если не нужны деньги, то сидите дома».

Редакция попыталась связаться с данным отделением банка, но комментарий получить пока не смогла.

В Туркменистане в течение последних четырех лет госслужащим начисляют заработную плату на банковские карты. В настоящее время на пластиковые карты начисляют также пенсии, пособия, стипендии а также заработок фермеров, с которыми государство рассчитывается за собранный урожай хлопка, пшеницы и другой сельхоз продукции.

Вместе с тем население продолжает сталкиваться с различными трудностями при обналичивании заработка с пластиковых карт. Зачастую в банкоматах просто нет денег. Также, население имеет ограниченный доступ к банкоматам, в областях банкоматы расположены в основном в городах и крупных населенных пунктах.

Согласно официальным правилам обналичивания денежных средств, установленным ЦБ Туркменистана, ежедневный лимит на снятие наличности в банкоматах столицы составляет 1000 манатов в день, в областях 300 манатов.

По мнению местных наблюдателей, новые ограничения при снятии наличных в банкоматах связаны с недостатком денег у государства и свидетельствуют об экономическом кризисе.

Вместе с тем с 1 февраля в стране на 50% подорожало автомобильное топливо, на 100% выросли цены на основные продукты питания. Вырос курс нелегального обмена валюты, стоимость $1 «на черном рынке» достигла 13 туркменских манатов.