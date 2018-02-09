В Ташкенте более 200 бомжей за неделю получили медицинскую помощь (фото)

CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте за неделю более 200 людей без определённого места жительства были обеспечены ночлегом и горячим питанием, сообщили в пресс-службе ГУВД столицы.

В связи с резким понижением температуры воздуха в городе Ташкенте, личным составом бригады Патрульно-постовой службы ГУВД г.Ташкента, на территории города совместно с медицинскими учреждениями оказывается помощь гражданам без определенного места жительства.

Так, в период с 7 по 8 февраля 2018 года, из числа категории таких граждан в медицинские учреждения было доставлено 31 человек, где им оказана квалифицированная первая медицинская помощь, и они были обеспечены горячим питанием и ночлегом.

В настоящее время мероприятия по данному направлению продолжаются, отметили в ведомстве.