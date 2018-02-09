Таджикистан и Кувейт обсудили перспективы сотрудничества

- Таджикистан, политика
- 11:26, 09 февраля 2018
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CA-NEWS (TJ) - Посол Таджикистана в Кувейте Зубайдулло Зубайдов встретился с заместителем министра иностранных дел по делам Азии Кувейта Али Сайид Сулаймоном, сообщает пресс-служба МИД РТ.
В частности, обсуждены вопросы сотрудничества в сферах экономики, торговли, инвестиции, туризма и банковского дела, проведение политических консультаций между министерствами иностранных дел.
Собеседники также затронули другие вопросы, подставляющие взаимный интерес.
Зубайдулло Зубайдов встретился также с директором государственной службы Кувейта Ахмад Холид ал-Джассором и генеральным секретарём Национального совета по культуре, искусству и литературе Кувейта Али Юха.
В ходе встречи были обсуждены вопросы налаживания связей между органами государственной службы двух стран и обмена опытом между специалистами данной сферы.
Обсуждены также вопросы развития двустороннего сотрудничества в области науки и культуры, обмена визитами и проведения дней культур в обеих странах.