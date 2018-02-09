Президент Монголии посетил зимнюю теплицу под Улан-Батором

CA-NEWS (MNG) - Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга 8 февраля посетил зимнюю теплицу, которая принадлежит компании «Тугс ургац», находящейся в 40 км от города Улан-Батора, сообщает Монцамэ.

Президент рассказал о госполитике в области безопасности пищевых продуктов и о работах по оказанию поддержки монгольским компаниям в обеспечении овощной продукцией жителей столицы Монголии.

Полностью автоматизированная теплица, построенная в голландском дизайне, была введена в эксплуатацию в 2016 году. Она позволяет выращивать огурцы, томаты и другие овощи в течение всего года, даже при температуре минус 40 градусов Цельсия. Зимняя теплица отвечает всем требованиям современной теплицы, включая систему отопления и орошения, контроль влажности воздуха и другие.

В настоящее время компания «Тугс ургац» выращивает только огурцы в теплице площадью 10 080 квадратных метров и поставляет от 300 до 1,5 тонн огурцов в день на рынок.