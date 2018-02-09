РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  9 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
В Хорезмской области созданы 5 новых малых промышленных зон

CA-NEWS (UZ) - Президентом Узбекистана 6 февраля подписано постановление «О мерах по реализации субъектам предпринимательства объектов государственной собственности и созданию малых промышленных зон в Хорезмской области».

Согласно документу, созданы 5 новых малых промышленных зон (МПЗ): в г.Ургенче созданы две МПЗ, а также в Ургенчском, Хазараспском и Шаватском районах.

Находящееся в МПЗ Хорезма государственное недвижимое имущество сдается субъектам предпринимательства в аренду на 5 лет по нулевой ставке. В последующем это имущество перейдет в собственность арендаторов при условии: выполнения параметров бизнес-плана; создания и сохранения рабочих мест; своевременной уплаты всех налогов и других обязательных платежей.

Для софинансирования инвестпроектов в Свободной экономической зоне «Хозарасп» и МПЗ Хорезмской области Фонд реконструкции и развития поручено открыть кредитную линию в размере 50 млн долларов. Средства будут направлены на закупку импортного оборудования и комплектующих изделий к ним. Погашение кредита, согласно документу, допускается в национальной валюте по курсу на день погашения по графику платежей, передает uz24.uz.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×