В Хорезмской области созданы 5 новых малых промышленных зон

CA-NEWS (UZ) - Президентом Узбекистана 6 февраля подписано постановление «О мерах по реализации субъектам предпринимательства объектов государственной собственности и созданию малых промышленных зон в Хорезмской области».

Согласно документу, созданы 5 новых малых промышленных зон (МПЗ): в г.Ургенче созданы две МПЗ, а также в Ургенчском, Хазараспском и Шаватском районах.

Находящееся в МПЗ Хорезма государственное недвижимое имущество сдается субъектам предпринимательства в аренду на 5 лет по нулевой ставке. В последующем это имущество перейдет в собственность арендаторов при условии: выполнения параметров бизнес-плана; создания и сохранения рабочих мест; своевременной уплаты всех налогов и других обязательных платежей.

Для софинансирования инвестпроектов в Свободной экономической зоне «Хозарасп» и МПЗ Хорезмской области Фонд реконструкции и развития поручено открыть кредитную линию в размере 50 млн долларов. Средства будут направлены на закупку импортного оборудования и комплектующих изделий к ним. Погашение кредита, согласно документу, допускается в национальной валюте по курсу на день погашения по графику платежей, передает uz24.uz.