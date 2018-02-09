Н.Назарбаев отметил удовлетворительную работу правительства РК

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 9 февраля открыл расширенное заседание правительства.

«Уважаемые участники заседания! Сегодня мы проводим расширенное заседание правительства, чтобы обсудить стоящие перед нами задачи, задать друг другу вопросы. Честно говоря, прошлый год был нелегким. Мировая экономика была неустойчивой, у нас тоже были колебания. Однако, благодаря слаженной работе правительства и акиматов, по моей оценке, пришли к нужным результатам. Рост экономики в 4%, инфляция около 7%. Это для нас новый уровень. Поэтому я даю положительную оценку работе всех членов правительства. Но мы должны дальше достигать высот, поскольку есть свои недоработки в государственных программах», - отметил он.

«На сегодняшнем заседании еще раз озвучим итоги прошедшего года перед народом, после этого определим стоящие перед нами задачи», - заключил глава РК.