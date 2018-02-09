РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  9 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Министр энергетики Монголии рассказал о проектах строительства двух ГЭС

CA-NEWS (MNG) - Министр энергетики Монголии Цэрэнпилийн Даваасүрэн рассказал о разработке проектов в области возобновляемых источников энергии в стране и отметил, что то наиболее актуальной проблемой для возобновляемых источников энергии является их высокая стоимость, сообщает портал Gogo.

По его словам, в данное время разрабатывается предложение о сокращении расходов.

Еще одной проблемой, отметил министр, является низкая надежность солнечной и ветровой энергии. «Если нет ветра ветровые станции будут бесполезны. В то же время, зимой пик потребления электроэнергии приходится на ночное время, в этом случае бесполезными оказываются солнечные электростанции, которые, естественно, не смогут в это время суток производить достаточное количество энергии. Поэтому ГЭС по-прежнему остаются самыми надежными электростанциями, использующими возобновляемые источники энергии», - считает министр.

«Мы договорились с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) о подготовке технико-экономического обоснования для гидроэнергетики Эрдэнэбүрэн, а вопрос строительства гидроэлектростанций на реках Эгийн Гол и реки Ховд будет обсуждаться в ближайшее время», - отметил Даваасүрэн.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×