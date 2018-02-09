Министр энергетики Монголии рассказал о проектах строительства двух ГЭС

CA-NEWS (MNG) - Министр энергетики Монголии Цэрэнпилийн Даваасүрэн рассказал о разработке проектов в области возобновляемых источников энергии в стране и отметил, что то наиболее актуальной проблемой для возобновляемых источников энергии является их высокая стоимость, сообщает портал Gogo.

По его словам, в данное время разрабатывается предложение о сокращении расходов.

Еще одной проблемой, отметил министр, является низкая надежность солнечной и ветровой энергии. «Если нет ветра ветровые станции будут бесполезны. В то же время, зимой пик потребления электроэнергии приходится на ночное время, в этом случае бесполезными оказываются солнечные электростанции, которые, естественно, не смогут в это время суток производить достаточное количество энергии. Поэтому ГЭС по-прежнему остаются самыми надежными электростанциями, использующими возобновляемые источники энергии», - считает министр.

«Мы договорились с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) о подготовке технико-экономического обоснования для гидроэнергетики Эрдэнэбүрэн, а вопрос строительства гидроэлектростанций на реках Эгийн Гол и реки Ховд будет обсуждаться в ближайшее время», - отметил Даваасүрэн.