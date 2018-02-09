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  9 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане поставщикам новых иномарок предоставят налоговые льготы

CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане предоставят налоговые льготы для поставщиков новых автомашин, сообщают таджикские сми со ссылкой на председателя Налогового комитета Нусратулло Давлатзода.

Поставщики автотранспортных средств, произведенных не более года назад, освобождаются от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) на 50 процентов. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс Таджикистана приняты накануне нижней палатой парламента страны.

Ранее сообщалось, что Таджикистан запретит ввоз старых автомобилей с 15 февраля.

Таможенной службе при правительстве Таджикистана и Министерству внутренних дел страны поручается "обеспечить контроль, таможенное оформление и регистрацию ввозимых транспортных средств в соответствии с настоящим постановлением".

Новыми автомобилями тогда считали машины, которые были выпущены с конвейера не более одного года назад, и пробег которых не превышает 10 тыс. километров.

Наряду с преференциями, поставщикам иномарок со следующей недели, с 15 февраля, будет запрещено ввозить в страну автотранспорт, выпущенный до 2005 года.

Постановление правительства относительно этого запрета было подписано 27 января этого года.

Тогда же правительство поручило Таможенной службе и МВД «обеспечить контроль, таможенное оформление и регистрацию ввозимых транспортных средств в соответствии с настоящим постановлением».

Рассмотреть вопрос о запрете ввоза в республику старых автомашин поручил соответствующим органам президент Эмомали Рахмон в ходе расширенного заседания правительства 18 января этого года.

Глава государства тогда выразил обеспокоенность нанесением огромного вреда экологии старыми автомобилями и загруженностью дорог столицы.

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