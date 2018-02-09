Назарбаев интересуется, когда в Казахстане будет покончено с «тотальным воровством денег государства и народа»

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев интересуется, когда будет покончено с «тотальным воровством денег государства и народа». Об этом он спросил 9 февраля на расширенном заседании правительства.

Ранее с докладом выступил председатель Национального банка Данир Акишев. «В «Дельта банк», он лишен лицензии сейчас, почти 100% кредитов приходилось на компании, подконтрольные акционеру банка. В отчетности банка это никак не отражалось и выявлено только в результате проверок. 60% обязательств этого банка составляли счета квазигосударственных структур. В «Банк РБК» 90% кредитов выдано четверым заемщикам, являющимся либо акционерами банка либо связанными лицами», - сообщил он.

«Когда мы с этим делом закончим? У всех перед глазами тотальное воровство денег государства и народа «БТА Банком» во главе с Аблязовым (Мухтар Аблязов эск-глава БТА Банка. В июне 2007 года казахстанским судом был признан виновным в создании преступного сообщества и руководстве им, незаконном использовании средств банка, хищениях и злоупотреблении полномочиями и заочно приговорён к 20 годам лишения свободы. Проживает во Франции). По всему миру мы сейчас раскрыли и доказали, что это было явное воровство денег государства. А что сейчас? Создали банк, туда поверили, пошли люди, нацкомпании, и теперь эти акционеры вытаскивают оттуда деньги, и Национальный Банк сидит и наблюдает», - отметил глава РК.

Также он обратил внимание на отсутствие самокритики в докладе премьер-министра Бакытжана Сагинтаева. Глава правительства рассказал о строящемся жилье, достижениях в сфере агропромышленного комплекса и сельского хозяйства, успехах в цифровизации и экономике страны.

«В последние 10 лет Казахстан развивался под давлением внешних шоков и мировой турбулентности. Это непростые времена, тем не менее, наша страна избежала драматических сценариев только благодаря вашим своевременным решениям», - обратился Сагинтаев к Назарбаеву.

«Хороший доклад, но самокритики нет», - ответил ему президент.