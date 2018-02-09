РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  9 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Назарбаев интересуется, когда в Казахстане будет покончено с «тотальным воровством денег государства и народа»

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев интересуется, когда будет покончено с «тотальным воровством денег государства и народа». Об этом он спросил 9 февраля на расширенном заседании правительства.

Ранее с докладом выступил председатель Национального банка Данир Акишев. «В «Дельта банк», он лишен лицензии сейчас, почти 100% кредитов приходилось на компании, подконтрольные акционеру банка. В отчетности банка это никак не отражалось и выявлено только в результате проверок. 60% обязательств этого банка составляли счета квазигосударственных структур. В «Банк РБК» 90% кредитов выдано четверым заемщикам, являющимся либо акционерами банка либо связанными лицами», - сообщил он.

«Когда мы с этим делом закончим? У всех перед глазами тотальное воровство денег государства и народа «БТА Банком» во главе с Аблязовым (Мухтар Аблязов эск-глава БТА Банка. В июне 2007 года казахстанским судом был признан виновным в создании преступного сообщества и руководстве им, незаконном использовании средств банка, хищениях и злоупотреблении полномочиями и заочно приговорён к 20 годам лишения свободы. Проживает во Франции). По всему миру мы сейчас раскрыли и доказали, что это было явное воровство денег государства. А что сейчас? Создали банк, туда поверили, пошли люди, нацкомпании, и теперь эти акционеры вытаскивают оттуда деньги, и Национальный Банк сидит и наблюдает», - отметил глава РК.

Также он обратил внимание на отсутствие самокритики в докладе премьер-министра Бакытжана Сагинтаева. Глава правительства рассказал о строящемся жилье, достижениях в сфере агропромышленного комплекса и сельского хозяйства, успехах в цифровизации и экономике страны.

«В последние 10 лет Казахстан развивался под давлением внешних шоков и мировой турбулентности. Это непростые времена, тем не менее, наша страна избежала драматических сценариев только благодаря вашим своевременным решениям», - обратился Сагинтаев к Назарбаеву.

«Хороший доклад, но самокритики нет», - ответил ему президент.

print
Комментарии (5)
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Нет аватара
AkKalpaK_KGZ
14:07, 09 февраля 2018
Это граждане РК должны у него спрашивать!
Нет аватара
KRgrajdanin
13:39, 09 февраля 2018
он так тонко намекает? когда уж наконецто мы все своруем? он взял пример с нашего преза? вчера тот тоже на всех наехал
Нет аватара
ermabor
13:03, 09 февраля 2018
Тем самым подтвердил чьи-то слова, которые его сильно задевали прошлой осенью...
Нет аватара
stat_kg
12:39, 09 февраля 2018
Как Назарбаев напоминает царя из сказки Филатова "Про Федота-стрельца"
Царь:
Ты у нас такой дурак
По субботам али как?
Нешто я должон министру
Объяснять такой пустяк?
Чтоб худого про царя
Не болтал народ зазря,
Действуй строго по закону,
То бишь действуй… втихаря.
https://www.inpearls.ru/
аватар
Karaoke
12:29, 09 февраля 2018
Когда начнут отрубать головы высшим чиновникам.
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×