Президент РК поручил правительству объяснить госслужащим о том, что такое цифровизация, на пальцах

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил правительству провести семинары для государственных служащих на тему цифровизации.

На расширенном заседании правительства 9 февраля заместитель премьер-министра Аскар Жумагалиев рассказал о ходе реализации программы цифровизации в республике. По его словам, цифровизация государственных услуг приведет к транспарентности, к уменьшению уровня коррупциогенности.

«Аскар, посчитай, что семинар сейчас здесь проходит. Если ты вот таким языком будешь объяснять...», - начал Н.Назарбаев.

«Будет сложно, да?», - спросил вице-премьер.

«Я не говорю, что чабан не поймет или механизатор, но и образованный не поймет. Что такое цифровизация, ты должен объяснять на пальцах. Откуда она возникла, ее не было», - ответил президент и, отметив, что это важно для страны, дал поручение провести семинары для госслужащих.