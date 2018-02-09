Общественный транспорт Улан-Батора во время праздника Цагаан сар будет бесплатным

CA-NEWS (MNG) - Общественные автобусы в столице Монголии во время праздника Цагаан сар (новый год по лунному календарю) с 16 по 18 февраля, будут перевозить пассажиров абсолютно бесплатно, сообщает ARD со ссылкой на городскую администрацию.

Согласно традициям, в эти дни монголы ходят в гости друг к другу. Потому общественный транспорт в Цагаан сар пользуется большим спросом среди жителей столицы Монголии.

На заседании 7 февраля Улан-Баторский городской совет принял решение о бесплатном проезде с 16 по 18 февраля, чтобы уменьшить экстремальные транспортные нагрузки, которые создаются в некоторых районах столицы во время праздничных дней.

Кроме того, бесплатные автобусы будут обслуживать некоторые пригородные районы, например Налайх и Биокомбинат.

Сундуйн Батболд, мэр Улан-Батора отметил, что во время публичных торжеств некоторые части столицы испытывают экстремальные транспортные нагрузки. «В этой связи муниципальная администрация приняла решение предоставить гражданам бесплатные автобусы, все расходы возьмет на себя город. Мы призываем граждан пользоваться в выходные дни общественным транспортом, а не частными автомобилями. Мы будем уделять больше внимания развитию и безопасности обслуживания общественного транспорта», - отметил он.

Цагаан сар — так в Монголии на называют Новый год по лунному календарю, который празднуется в течение трех дней и каждый год выпадает на разные даты. Этот праздник для жителей Монголии является самым важным, традиционно его отмечают в кругу семьи.

В период празднования Цагаан сара Монголия также закрывает государственную границу с соседними Россией и Китаем.

Справка: Внук Чингисхана — хан Юаньской династии Хубилай перенёс время празднования Нового года с осени на конец зимы под влиянием китайской астрологии. Таким образом, монгольский Цаган Сар был приурочен к началу года по двенадцатилетнему циклу.