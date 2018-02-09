Более трех тысяч таджикистанцев выехали на учебу в Россию в 2017 году

CA-NEWS (TJ) - Более трех тысяч таджикистанцев выехали в 2017 году на учебу в Россию, сообщил посол РФ в Душанбе Игорь Лякин-Фролов на мероприятии, приуроченном ко Дню российской дипломатии.

Он отметил высокий интерес, сохраняющийся в Таджикистане к получению высшего образования в РФ, русскому языку, русской культуре.

"На учебу в вузы РФ в 2017 году выехало свыше 3 тысяч молодых таджикистанцев. Сейчас в российских вузах обучается около 20 тысяч студентов из Таджикистана, 8 тысяч получают образование на русском языке в Российско-таджикском славянском университете и филиалах российских вузов МГУ, МИСиС и МЭИ", — сообщил посол.

По его словам, в 2017 году в ответ на просьбы таджикских партнеров российская сторона начала реализацию проекта по направлению группы из 28 российских учителей-предметников для преподавания в местных школах, сообщает Sputnik-Таджикистан.

В свою очередь, первый замглавы МИД Таджикистана Низомиддин Захиди назвал дружбу и тесные взаимоотношения, которые десятилетиями складывались между Таджикистаном и РФ – "уникальным образцом двухсторонних межгосударственных отношений".

"Наращивание многогранного сотрудничества с Россией остается одним из приоритетов таджикской внешней политики. Наши отношения достигли высокого уровня стратегического партнерства на основе принципов взаимного доверия, уважения и взаимопонимания", — добавил он.

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