В Алматы на холеру обследовали 650 студентов из Индии

CA-NEWS (KZ) - В Алматы для недопущения эпидемии холеры обследовали 650 студентов из Индии, сообщают казахстанские сми.

Напомним, в Алматы зарегистрировано 10 завозных случаев холеры (5 – с начала 2017 года), из которых 8 – у граждан Казахстана, два – у граждан Индии. Из 10 случаев у пяти больных установлены наиболее опасные токсикогенные формы, у остальных пяти – нетоксикогенные, сообщила руководитель департамента охраны общественного здоровья Алматы Айзат Молдагасимова.

9 из 10 пациентов, у которых подтвердилась холера, уже выписаны из больницы, один пациент остаётся в инфекционном отделении, его состояние удовлетворительное.

"Индия была и остаётся очагом холеры. Туристы из Индии в Алматы чаще всего посещают Шымбулак, Медеу, Коктобе .Все прибывшие туристы проходят обязательное медицинское освидетельствование на наличие данного заболевания. Прошли обследование 650 индийских студентов, все результаты отрицательные. Два случая заболевания граждан Индии выявлены своевременно, уже на борту самолёта Эйр Астаны", – рассказала Айзат Молдагасимова

Руководитель департамента отметила, что бортпроводники авиакомпаний проходят специальное обучение для быстрого определения признаков холеры у пассажиров.

В связи с 10 случаями заболевания на протяжении пяти дней под наблюдением держали более 500 человек, летевших с больными одним рейсом. Случаев заражения не выявлено.