Н.Назарбаев поручил Минфину использовать блокчейн при сборе НДС

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил Министерству финансов использовать технологию блокчейн в системе по сбору НДС.

На расширенном заседании правительства 9 февраля глава ведомства Бахыт Султанов сообщил, что презентацию прототипа новой системы по сбору НДС планируется провести в августе. По его словам, Минфин и Всемирный банк разрабатывают информационную систему прослеживаемости товаров.

«Это позволит к концу следующего года замкнуть полную цепь мониторинга к цепочке добавленной стоимости от границы или производителя до конечного потребителя», - добавил министр.

Кроме того он рассказал, что в апреле планируется запуск информационной системы «Астана-1», которая позволит сократить время при импорте в 18 раз.

«Очень важно, что ты здесь говоришь. «Астана-1», говоришь, время сократит до пяти минут? Тогда показатель будет лучше, чем в ОЭСР [Организация экономического сотрудничества и развития]. Молодец. Технологию блокчейн именно здесь надо использовать, чтобы контроль был четкий. Собираемость налогов с 15% до 25% - это очень важно для Минфина», - прокомментировал Н.Назарбаев.