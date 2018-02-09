Жители Лебапской области жалуются на поборы со стороны полиции за провоз муки

CA-NEWS (TM) - На фоне роста цен на продовольствие в Туркменистане, собеседники туркменской службы радио «Азатлык» сообщают о случаях поборов в отношении местных жителей, везущих муку из города Керки Лебапской области.

Жители городов Керкичи, Магданлы, Койтендаг, Достлук и Мукры утверждают, что сотрудники полиции проверяют, проезжающие через мост на Амударье автомобили и штрафуют тех, кто везет муку, на сумму 25 манатов (3,5 манат за $1 по госкурсу), пригрозив в случае неповиновения наказать и отобрать продовольствие.

По словам жителей населенных пунктов, расположенных на правом берегу Амударьи, в дальних селах стоимость муки в 2-3 раза выше чем в областном центре. В Туркменабате мешок муки стоит 80-100 манатов, в Керки 120 манатов, а в расположенных на другом берегу Амударьи населенных пунктах, в том числе Керкичи, Магданлы стоимость одного мешка муки достигает 200 манатов.

«Продукты, направляемые из областного центра в районы не доходят и как правило находятся в Керки. Жители населенных пунктов по ту сторону Амударьи приезжают в Керки и покупают муку», - рассказал местный житель, беседовавший на условиях анонимности.

По его словам, на контрольно-пропускном пункте на мосту через Амударью сотрудники полиции требуют у проезжающих деньги в размере 25 манатов с каждого мешка муки.

«Сотрудники полиции угрожают отобрать муку тем, кто отказывается платить. На вопрос почему, отвечают, что жители приграничных регионов продают муку за границу и сообщают, что принимают меры для того, чтобы не продавали муку за рубеж», - рассказал собеседник, отметив, что отказавшихся платить везут в отделение, где выписывают официальный штраф «за нарушение общественного порядка» или неповиновение полиции.

«Азатлык» не удалось подтвердить или опровергнуть данные сообщения у официальных источников в регионе, в том числе районной полиции.

В Туркменистане наблюдается дефицит и резкое повышение цен на продовольствие, в том числе муку. Только в течение февраля мука и мясо подорожали на 70%, молочные продукты на 100%.

В нескольких регионах Туркменистана ощущается дефицит муки.