Весной в Карагандинской области начнет ходить поезд сообщением Караганда–Жезказган

CA-NEWS (KZ) - До конца I квартала 2018 года акимат Карагандинской области организует внутриобластной поезд сообщением Караганда–Жезказган. Об этом сообщает Министерство по инвестициям и развитию в ответе на депутатский запрос.

По данным ведомства, по итогам 2017 года средняя наполняемость пассажирского поезда №307/308 сообщением Астана–Жезказган составила 76,2 %, перевезено порядка 470 тыс. пассажиров. В настоящее время составы поезда сформированы из 14 пассажирских вагонов, в том числе 6 купейных, 4 плацкартных, 2 общих, а также 2 прицепных вагонов, курсирующих по сообщению Караганда–Каражал постройки 1990 годов. Перевозчик в выходные и праздничные дни осуществляет прицепку двух дополнительных вагонов.

Основной поток пассажиров (порядка 80%) приходится на участок Караганда–Жезказган (порядка 94 тыс. пассажиров с Астаны и 375,2 тыс. пассажиров с Караганды). В связи с этим, до конца I квартала будет организован поезд Караганда–Жезказган из 6 вагонов, который будет курсировать через день. Его расходы будут субсидироваться за счет средств местного бюджета.