Назарбаев призвал «умерить аппетиты, возрастающие до небес» при расходовании бюджета

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал умерить аппетиты при расходовании бюджетных средств. Об этом он сказал 9 февраля на расширенном заседании правительства.

Комментируя вопрос строительства дорог, он отметил, что надо смотреть на их состояние, а не норматив.

«Норматив давно устарел. Строят с нормативом, берут деньги с нормативом. Одно время строили детсады, как дворцы. Как у государства появляются деньги, аппетиты у них возрастают до небес. Для чего министерство? Для того, чтобы контролировать расходы государственных денег. Это минус тебе в работе. Надо менять подходы в работе, улучшении качества дорог», - сказал глава республики, обращаясь к министру по инвестициям и развитию Женису Касымбеку.

По его словам, стоит вопрос эффективности, прозрачности, качества построенных дорог. «Из-за таких безобразий сегодня правоохранительные органы задержали почти все руководство «Казахавтодора» и его региональных филиалов. Не за хорошие дела, конечно. Это говорит о том, что выявлены были очень серьезные недостатки, как в руководстве по использованию средств, так и по качеству дорог», - отметил Н.Назарбаев.