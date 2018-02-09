Рахмон произвел кадровые изменения в судах, таможне, руководстве ряда городов и районов

CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон принял сегодня группу кадров, назначенных на ответственные должности в Конституционном суде, Верховном суде, исполнительных органов государственной власти городов и районов Согдийской и Хатлонской областей, министерств обороны, образования и науки, таможенной службы, комитетом по строительству и архитектуры, защиты окружающей среды и Агентстве гражданской авиации, сообщает пресс-служба президента РТ.

Так, президент направил на рассмотрение в Маджлиси мили (верхняя палата парламента) Таджикистана предложения об отзыве судьи Верховного суда Абдурахим Дилором Рустам и ее назначении на должность судьи Конституционного суда, о назначении Ализода Наби Искандара и Махмадали Абдулхакова судьями Верховного суда и об отзыве с должности судьи ВС Рахмата Исматзода в связи с его смертью.

Указами президента Таджикистана Саиджон Кудратзода освобожден от должности председателя суда Файзабадского района в связи с его смертью и Хайрулло Табаров снят с должности военного судьи гарнизона Хорог в связи с достижением пенсионного возраста.

В Маджлиси намояндагон (нижняя палата парламента) Таджикистана направлено предложение президента о назначении Карахона Чиллазода председателем Счетной палаты РТ.

Указом президента Саидзода Бободжон Абдукодир освобожден от должности командующего сухопутными войсками Вооруженных сил Таджикистана и назначен заместителем министра обороны страны.

Также Указами президента назначены председатели городов Исфара и Бустон и района Зафаробод Согдийской области, города Турсунзаде, района Хамадони Хатлонской области.

Зиезода Сулаймон Ризои, возглавлявший до этого Зафарабадский район назначен первым заместителем председателя Согдийской области

Постановлениями правительства страны Хайдар Турсунзода назначен первым заместилем начальника таможенной службы, а Хуршед Шерализода заместителем начальника таможенной службы страны

Субхонзода Икром Субхон назначен директором Агенства гражданской авиации при правительстве Таджикистана, и Азиз Набизода – заместителем директора Агентства гражданской авиации.

Кадровые изменения на уровне заместителей, также произведены в комитетах охраны окружающей среды и архитектуры и строительства.