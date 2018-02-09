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  10 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Казахстана предлагает землю из-под старых домов отдавать бизнесу

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предлагает сносить старые дома. Об этом он сказал 9 февраля на расширенном заседании правительства.

По его словам, жилье, которое государство строит для граждан, сдается в аренду, а сами люди продолжают жить в старых домах.

«Может быть, с точки зрения человека и нормально. Но надо сносить старые дома, а землю отдавать бизнесу. Это же выгодно. Бизнесу есть польза: обычно эта хорошая земля в центре города. Это украсит внешний вид города. Кроме того, даст народу возможность переехать в хорошее жилье. Это вопросы здоровья, самочувствия народа», - отметил глава РК.

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Комментарии (1)
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16:19, 09 февраля 2018
Это правильно, также надо у нас сносить ветхие хибары в центре Бишкека.
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