Нацбанк Таджикистана: Курс доллара США продержится на уровне 9 сомони

CA-NEWS (TJ) - Председатель Национального банка Таджикистана Джамшед Нурмахмадзода сообщил, что в текущем году курс доллара США продержится на уровне 9 сомони. По словам Нурмухаммадзода, заявившего об этом 9 февраля во время пресс-конференции, приобретение 3 тонн золота должны защитить национальную валюту.

Между тем, по прогнозам Национального банка Таджикистана (НБТ), официальный курс сомони упадёт до 12% к концу года. В настоящее время один доллар США в банках Таджикистана равен 8,83 сомони.

Председатель НБ на пресс-конференции поддержал увеличение безналичных платежей. По словам Джамшеда Нурмахмадзода, для увеличения безналичных платежей в стране будут установлены четыре тысячи новых терминалов. По его словам, их количество составит 1500 единиц.

Джамшеда Нурмахмадзода также сообщил, на международных финансовых рынках республика в прошлом году продала облигаций на сумму 500 миллионов долларов.

Отвечая на вопрос о финансовом положении двух банков - «Тоджиксодиротбанка» и «Агроинвестбанка», глава Нацбанка отметил, что возможно, в «системе внешнего управления» этих банков будет заменено руководство. В целом он отметил, что банковская система Таджикистана в течение следующих 2-3 лет будет оставаться стабильной.