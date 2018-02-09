РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  10 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Нацбанк Таджикистана: Курс доллара США продержится на уровне 9 сомони

CA-NEWS (TJ) - Председатель Национального банка Таджикистана Джамшед Нурмахмадзода сообщил, что в текущем году курс доллара США продержится на уровне 9 сомони. По словам Нурмухаммадзода, заявившего об этом 9 февраля во время пресс-конференции, приобретение 3 тонн золота должны защитить национальную валюту.

Между тем, по прогнозам Национального банка Таджикистана (НБТ), официальный курс сомони упадёт до 12% к концу года. В настоящее время один доллар США в банках Таджикистана равен 8,83 сомони.

Председатель НБ на пресс-конференции поддержал увеличение безналичных платежей. По словам Джамшеда Нурмахмадзода, для увеличения безналичных платежей в стране будут установлены четыре тысячи новых терминалов. По его словам, их количество составит 1500 единиц.

Джамшеда Нурмахмадзода также сообщил, на международных финансовых рынках республика в прошлом году продала облигаций на сумму 500 миллионов долларов.

Отвечая на вопрос о финансовом положении двух банков - «Тоджиксодиротбанка» и «Агроинвестбанка», глава Нацбанка отметил, что возможно, в «системе внешнего управления» этих банков будет заменено руководство. В целом он отметил, что банковская система Таджикистана в течение следующих 2-3 лет будет оставаться стабильной.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×