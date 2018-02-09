Нацбанк Таджикистана: Курс доллара США продержится на уровне 9 сомони

- Таджикистан, экономика
- 15:13, 09 февраля 2018
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CA-NEWS (TJ) - Председатель Национального банка Таджикистана Джамшед Нурмахмадзода сообщил, что в текущем году курс доллара США продержится на уровне 9 сомони. По словам Нурмухаммадзода, заявившего об этом 9 февраля во время пресс-конференции, приобретение 3 тонн золота должны защитить национальную валюту.
Между тем, по прогнозам Национального банка Таджикистана (НБТ), официальный курс сомони упадёт до 12% к концу года. В настоящее время один доллар США в банках Таджикистана равен 8,83 сомони.
Председатель НБ на пресс-конференции поддержал увеличение безналичных платежей. По словам Джамшеда Нурмахмадзода, для увеличения безналичных платежей в стране будут установлены четыре тысячи новых терминалов. По его словам, их количество составит 1500 единиц.
Джамшеда Нурмахмадзода также сообщил, на международных финансовых рынках республика в прошлом году продала облигаций на сумму 500 миллионов долларов.
Отвечая на вопрос о финансовом положении двух банков - «Тоджиксодиротбанка» и «Агроинвестбанка», глава Нацбанка отметил, что возможно, в «системе внешнего управления» этих банков будет заменено руководство. В целом он отметил, что банковская система Таджикистана в течение следующих 2-3 лет будет оставаться стабильной.