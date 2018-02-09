Узбекистан впервые вводит систему сертификации «Халяль»

CA-NEWS (UZ) - Агентство «Узстандарт» внедряет в Узбекистане стандарты ISO 22000 и «Халяль», сообщили местные СМИ.

В рамках работ, проводимых по внедрению стандартов «Халяль», постановлением агентства «Узстандарт» с 1 февраля 2018 года вводится в действие государственный стандарт O’z DSt 3286:2018 Общее руководство по продуктам питания (Пищевой продукции) «Халяль»

Стандарты ISO 22000 - это серия международных стандартов на системы менеджмента в области безопасности пищевой продукции.

Стандарты «Халяль» - устанавливают требования к процессам производства, хранения, транспортировки, реализации и маркировки продукции согласно канонам Ислама.

Внедрение указанных стандартов и проведение сертификации на соответствие требованиям данных стандартов – это возможность успешного расширения рынков сбыта для наших отечественных производителей, содействие развитию туриндустрии в направлении паломнического туризма.