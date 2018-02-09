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  10 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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ВБ окажет содействие в развитие газификации Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - Всемирный банк примет участие в разработке Генеральной схемы развития газоснабжения и газификации Узбекистана путем финансирования таких отдельных компонентов, сообщает пресс-служба АО «Узбекнефтегаз».

Этой теме была посвящена встреча представителей Всемирного банка и руководства АО «Узбекнефтегаз», которая состоялась в начале февраля текущего года.

Основная цель визита миссии Всемирного банка – обсуждение вопросов бюджетной поддержки нефтегазовой отрасли, финансирование проектов АО «Узбекнефтегаз».

Заместитель председателя правления по экономике и финансам АО “Узбекнефтегаз” Улугбек Ашуров отметил, что в настоящее время в отрасли планируется провести ряд реформ и увеличить присутствие компании на международном рынке. Также идет разработка Генеральной схемы развития газоснабжения и газификации Республики Узбекистан. Все это будет способствовать финансовому укреплению отрасли.

Всемирным банком было предложено ограниченное участие в разработке Генеральной схемы, путем финансирования таких отдельных компонентов, как оценка экономической эффективности и объемов инвестиций, содействие в разработке тарифной политики, передает uz24.uz.

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