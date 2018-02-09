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  10 февраля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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У нас обязательно надо поймать человека и посадить, - Н.Назарбаев о репрессивности уголовного процесса в Казахстане

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предупредил генерального прокурора, председателей Верховного суда и Агентства по делам государственной службы и противодействия коррупции об ответственности за антикоррупционную работу.

По его словам, главная задача в борьбе с коррупцией - внедрение в сознание граждан «нулевой нетерпимости» к ее проявлениям.

«Каждый из вас персонально отвечает за реализацию нашей антикоррупционной политики, несет ответственность. От этого будет зависеть оценка вашей работы», - обратился к ним глава РК.

Он добавил, что для борьбы с коррупцией в правоохранительных органах созданы все условия для работы, в том числе повышена заработная плата сотрудников.

«Однако имеются поводы для низкого общественного доверия к правоохранительным органам. В этой связи надо продолжать курс на снижение избыточной репрессивности уголовного процесса и его гуманизацию. На Западе 80-90% дел решаются мирным путем, переговорами. Почему мы так не делаем? У нас обязательно надо поймать человека и посадить, хотя этот вопрос можно решить», - отметил Н.Назарбаев.

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